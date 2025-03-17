Азербайджан и Израиль оценили возможности укрепления экономических связей

БАКУ /Trend/ - Обсуждены инициативы и проекты, способствующие укреплению экономических связей между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.

"В рамках рабочего визита в Израиль состоялась встреча с министром энергетики и инфраструктуры этой страны Эли Коэном. Мы обсудили инициативы и проекты, способствующие укреплению экономических связей, а также повестку углубляющегося энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем", - отметил в публикации министр.

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