В Азербайджане в промышленных зонах будут производиться технологии искусственного интеллекта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в технологические парки и промышленные зоны будут привлечены резиденты, занимающиеся производством технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает Trend, это отражено в "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной подписанным сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Основными исполнительными органами мер назначены министерство цифрового развития и транспорта и министерство экономики. Срок реализации будет охватывать 2025-2028 годы.

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