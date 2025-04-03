Обсуждено расширение аграрного сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой

БАКУ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в Азербайджане Александром Есауленко.

Как сообщили Trend в министерстве, глава ведомства подробно проинформировал гостя о государственной поддержки аграрного сектора в Азербайджане и отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества. Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в аграрной сфере.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с укреплением сотрудничества и договорно-правовой базы в аграрной сфере между двумя странами, увеличением товарооборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции, трансфером самых современных технологий в аграрном секторе, реализацией программ стажировок в области научных исследований и образования в аграрном секторе, деятельностью совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Молдовой, проведением шестого заседания комиссии в Баку 11 апреля текущего года, а также организацией бизнес-форума. В то же время стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества двух стран в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, образовании, туризме и других сферах, подписанных и готовящихся к подписанию соглашениях в этих областях, а также перспективных направлениях взаимодействия.

Было отмечено, что между Азербайджаном и Молдовой до сих пор было подписано много документов по различным направлениям, в том числе в экономической сфере. Кроме того, имеются большие возможности для дальнейшего расширения торгово-инвестиционного сотрудничества. В связи с этим было отмечено, что особое значение имеет регулярное проведение бизнес-форумов и выставок с участием бизнесменов.

Напомнив, что в нашей стране имеется надежная и благоприятная бизнес-среда и большой транзитный потенциал, министр Меджнун Мамедов отметил благоприятные условия для ведения бизнеса в Азербайджане и его высокий транзитный потенциал, призвав молдавских предпринимателей активно использовать инвестиционные возможности страны

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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