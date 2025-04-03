В ЦБ Азербайджана прошли обсуждения с делегацией Всемирного банка (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Всемирным банком был проведен обмен мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества по Рамочной программе партнерства со страной на 2025-2029 годы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице председателя ЦБА Талеха Кязимова в соцсети Х.

"Мы провели продуктивную встречу с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Южному Кавказу Роланд Прайс. На встрече мы обсудили проекты и инициативы, реализуемые в рамках долгосрочного эффективного партнерства с ВБ", - отмечается в публикации.