Наше сотрудничество с Азербайджаном играет важную роль в диверсификации поставок газа - еврокомиссар

БАКУ /Trend/ - Наше сотрудничество с Азербайджаном в рамках Южного газового коридора играет важную роль в диверсификации наших газоснабжений и снижении зависимости от российского газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йёргенсен на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Он выразил надежду, что газ, поступающий по трубопроводу из Азербайджана, сыграет важную роль в процессе перехода Европейского Союза к нулевым выбросам в ближайшие годы.

"Поэтому мы хотим увеличить объем нашего сотрудничества в сфере торговли. В то же время контроль за операциями этого коридора, проведение работ по совершенствованию в газовом секторе, усиление энергетической безопасности и развитие электроэнергетической сети являются одними из наших основных целей. Но наша деятельность не ограничивается управлением кризисами - мы должны определить стратегические пути на будущее.

В связи с этим развитие коридора "зеленой" энергии между Южным Кавказом и Европейским союзом является для нас одним из приоритетных вопросов. В этой области существует множество идей, технологий и маршрутов. Теперь наша главная задача - обеспечить эффективное функционирование коридора зеленой энергии, объединив эти перспективные идеи. В этом направлении есть большой потенциал и дух сотрудничества, и обе стороны заинтересованы в этой инициативе", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и Евросоюз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

После сессии открытия заседания министерская сессия продолжится пленарными сессиями на темы "Южный газовый коридор: успешная эксплуатация Южного газового коридора, прогресс в развитии и последующие шаги" и "Проекты зеленой энергии и зеленые энергетические коридоры".

Кроме того, в рамках Консультативного совета проходят 2-я министерская встреча по передаче и торговле зеленой энергией между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией, неформальная встреча Руководящего комитета/министерская встреча по Зеленому энергетическому коридору Каспий – Черное море – Европа и круглый стол по развитию морской ветроэнергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе мероприятия предусматривается подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере.

В завершение состоится пресс-конференция по итогам 11-й министерской встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-й министерской встречи в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Напомним, что министерская встреча в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводится с февраля 2015 года.

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