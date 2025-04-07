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Азербайджан и Израиль обсудят возможности грузоперевозок автотранспортом

Экономика Материалы 7 апреля 2025 20:32 (UTC +04:00)
Азербайджан и Израиль обсудят возможности грузоперевозок автотранспортом
Фото: Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев совершил рабочую поездку в Израиль.

Об этом сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, в рамках визита запланировано проведение встреч с министром транспорта и безопасности дорожного движения Мири Регев, министром инноваций, науки и технологий Гилой Гамлиэль, представителями венчурных фондов, технологических компаний, Тель-Авивского университета.

В ходе встреч будут обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в области транспорта, в том числе возможности перевозки грузов автомобильным транспортом.

Также будет проведен обмен мнениями по вопросам сотрудничества в областях инноваций, искусственного интеллекта, кибербезопасности и совершенствования законодательной базы.

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