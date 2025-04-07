TES VSETIN заинтересована в расширении деятельности в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Чешская компания TES VSETIN заинтересована в расширении деятельности в Азербайджане.

Об этом сообщил Trend директор компании по вопросам развития бизнеса Станислав Новотны.

"Я представляю чешскую компанию, которая является производителем электрических машин. Компания ведет широкую деятельность по всему миру в последние 8 лет, предлагая специальные электрические машины", - сказал он.

С.Новотны отметил, что компания хотела бы расширить деятельность не только в Азербайджане, но и в Казахстане и Узбекистане, получить новые возможности.

"Считаю, что если у нас будет свой центр в этом регионе, который очень близок к клиентам, то сотрудничество станет намного проще", - подчеркнул представитель компании.

Отметим, что компания TES VSETIN известна во всем мире производством эффективных и надежных двигателей, генераторов, электрических компонентов и решений для автоматизации.

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