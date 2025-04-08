БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Израилем подписан меморандум о взаимопонимании в рамках программы сотрудничества в области науки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на странице министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети Facebook.

"В рамках визита в Израиль мы провели встречу с министром инноваций, науки и технологий этой страны Гилой Гамлиэль.

Мы обсудили вопросы сотрудничества в области инноваций, искусственного интеллекта, #кибербезопасности, #космоса, а также совершенствования законодательной базы.

Мы пригласили израильские технологические компании открыть офисы в Азербайджане, создать производственные предприятия, ориентированные на знания, центры обучения IT и Центр передового опыта в области высоких технологий.

По итогам встречи между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках сотрудничества в области науки", - отмечается в публикации министра.

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