Назван объем экспорта продукции из особой экономической зоны "Парс"

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) из особой экономической энергетической зоны "Парс" было экспортировано 24,6 миллиона тонн продукции на сумму около 11,2 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ генеральный директор Таможенного управления особой экономической энергетической зоны "Парс" Джафар Ванда.

По его словам, в основном экспортировались бутан, пропан, сжиженный газ, легкий и тяжелый полиэтилен, карбамид, аммиак, нафта и другая продукция.

Д.Ванда отметил, что продукция экспортировалась преимущественно в Китай, Индию, Пакистан, Шри-Ланку и Объединенные Арабские Эмираты.

По его словам, в прошлом году в особую экономическую зону было импортировано 53,7 тысячи тонн продукции на сумму около 770 млн долларов.

Отметим, что иранская особая экономическая энергетическая зона "Парс" расположена на площади 54 тысячи гектаров. Она разделена на две части: Парс-1 (Асалуя) и Парс-2 (Канган). В части Парс-1 действуют 8 газоперерабатывающих заводов и 22 нефтехимических завода, в части Парс-2 действуют 5 газоперерабатывающих заводов и 12 нефтехимических заводов.

Согласно отчету Таможенной администрации Ирана, в прошлом иранском году страна экспортировала около 152 млн тонн ненефтяных продуктов на сумму 57,8 млрд долларов. Экспорт ненефтяной продукции по сравнению с предыдущим годом вырос на 15,6% в стоимостном выражении и на 10% в весовом.