Подключайтесь к Yelo Mobile POS без комиссии за платежи!

Покупатели все чаще отдают предпочтение безналичным платежам. Чтобы быть наравне с этой тенденцией, Yelo Bank предлагает владельцам микро и малого бизнеса сервис Yelo Mobile POS. С помощью Yelo Mobile POS вы можете принимать платежи без традиционного POS-терминала, просто используя смартфон или планшет. Теперь предоставляется ещё одна уникальная возможность подключиться к сервису Yelo Mobile POS!

В рамках акции, которая продлится до 31 июля, новые пользователи сервиса не будут платить комиссию за платежи, принимаемые с карт Visa!

Кроме того, клиентам, подключившимся к сервису Yelo Mobile POS, Банк предоставляет бизнес-карту. Операции по снятию наличных с этой карты также бесплатны.

С Yelo Mobile POS ваш бизнес станет проще и более цифровым:

✔️ Подключение бесплатно и не требует оборота,

✔️ Прием безналичных платежей в любом месте с помощью смартфонов и планшетов на базе Android,

✔️ Удобные и надежные варианты безналичных платежей повышают удовлетворенность клиентов,

✔️ Все транзакции надежно защищены в соответствии с требованиями безопасности Visa.

Для предпринимателей с текущим счетом в Yelo Bank подключение к сервису Mobile POS очень простое — зарегистрируйтесь полностью онлайн, без посещения отделения!

Присоединяйтесь к Yelo Mobile POS, чтобы начать цифровизацию вашего бизнеса! Дополнительная информация: https://bit.ly/moblpos.

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