Увеличился объем экспорта продукции из Азербайджана в Украину

В январе-апреле 2025 года объем торговли между Азербайджаном и Украиной увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост наблюдается преимущественно за счёт экспорта, особенно ненефтяной продукции, в то время как объем импорта из Украины снизился. Украина вошла в пятерку крупнейших импортеров ненефтяных товаров из Азербайджана. Общий внешнеторговый оборот Азербайджана также вырос, несмотря на сокращение положительного сальдо.

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