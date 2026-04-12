Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, April 12. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan increased by 168.4 manat ($99), or 2.1%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).
The weighted average price of one ounce of gold grew 123.5 manat ($72.6), or 1.6%, compared to the previous week, reaching 8,025 manat ($4,720).
|
Gold ounce value change
|
March 30
|
-
|
April 6
|
7,921 manat ($4,659)
|
March 31
|
7,761 manat ($4,565)
|
April 7
|
7,923 manat ($4,660)
|
April 1
|
7,950 manat ($4,676)
|
April 8
|
8,165 manat ($4,802)
|
April 2
|
7,945 manat ($4,673)
|
April 9
|
8,026 manat ($4,721)
|
April 3
|
7,950 manat ($4,676)
|
April 10
|
8,090 manat ($4,758)
|
Average weekly rate
|
7,901 manat ($4,647)
|
Average weekly rate
|
8,025 manat ($4,720)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 5.74 manat ($3.38), or 4.6%. The average price of an ounce of silver was 126.5 manat ($74.4), which is 2.67 manat ($1.57), or 2.2% less than the previous week.
|
|
March 30
|
-
|
April 6
|
123.2 manat ($72.4)
|
March 31
|
122.7 manat ($72.1)
|
April 7
|
124.2 manat ($73)
|
April 1
|
126.1 manat ($74.1)
|
April 8
|
130.3 manat ($76.6)
|
April 2
|
122.4 manat ($72)
|
April 9
|
125.9 manat ($74)
|
April 3
|
124.1 manat ($73)
|
April 10
|
128.9 manat ($75.8)
|
Average weekly rate
|
123.8 manat ($72.8)
|
Average weekly rate
|
126.5 manat ($74.4)
The price of one ounce of platinum in Azerbaijan rose by 140.5 manat ($82.6), or 4.2%. The average price of one ounce of platinum went up by 119.3 manat ($70.1), or 3.6%, compared to the previous week, to 3,429 manat ($2,017).
|
Platinum ounce value change
|
March 30
|
-
|
April 6
|
3,371 manat ($1,982)
|
March 31
|
3,256 manat ($1,915)
|
April 7
|
3,361 manat ($1,977)
|
April 1
|
3,330 manat ($1,958)
|
April 8
|
3,461 manat ($2,035)
|
April 2
|
3,273 manat ($1,925)
|
April 9
|
3,443 manat ($2,025)
|
April 3
|
3,381 manat ($1,988)
|
April 10
|
3,511 manat ($2,065)
|
Average weekly rate
|
3,310 manat ($1,947)
|
Average weekly rate
|
3,429 manat ($2,017)
During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 70.8 manat ($41.6), or 2.8%. The average price of one ounce of palladium rose by 102.5 manat ($60.2), or 4.1%, compared to the previous week, to 2,601 manat ($1,530).
|
Palladium ounce value change
|
March 30
|
-
|
April 6
|
2,568 manat ($1,510)
|
March 31
|
2,442 manat ($1,436)
|
April 7
|
2,533 manat ($1,490)
|
April 1
|
2,516 manat ($1,480)
|
April 8
|
2,615 manat ($1,538)
|
April 2
|
2,479 manat ($1,458)
|
April 9
|
2,651 manat ($1,559)
|
April 3
|
2,557 manat ($1,504)
|
April 10
|
2,639 manat ($1,552)
|
Average weekly rate
|
2,498 manat ($1,469)
|
Average weekly rate
|
2,601 manat ($1,530)