Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 12 April 2026 13:09 (UTC +04:00)
Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, April 12. The price of an ounce of gold (31.1 grams) in Azerbaijan increased by 168.4 manat ($99), or 2.1%, over the week, Trend reports, citing the Central Bank of Azerbaijan (CBA).

The weighted average price of one ounce of gold grew 123.5 manat ($72.6), or 1.6%, compared to the previous week, reaching 8,025 manat ($4,720).

Gold ounce value change

March 30

-

April 6

7,921 manat ($4,659)

March 31

7,761 manat ($4,565)

April 7

7,923 manat ($4,660)

April 1

7,950 manat ($4,676)

April 8

8,165 manat ($4,802)

April 2

7,945 manat ($4,673)

April 9

8,026 manat ($4,721)

April 3

7,950 manat ($4,676)

April 10

8,090 manat ($4,758)

Average weekly rate

7,901 manat ($4,647)

Average weekly rate

8,025 manat ($4,720)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 5.74 manat ($3.38), or 4.6%. The average price of an ounce of silver was 126.5 manat ($74.4), which is 2.67 manat ($1.57), or 2.2% less than the previous week.

Silver ounce value change

March 30

-

April 6

123.2 manat ($72.4)

March 31

122.7 manat ($72.1)

April 7

124.2 manat ($73)

April 1

126.1 manat ($74.1)

April 8

130.3 manat ($76.6)

April 2

122.4 manat ($72)

April 9

125.9 manat ($74)

April 3

124.1 manat ($73)

April 10

128.9 manat ($75.8)

Average weekly rate

123.8 manat ($72.8)

Average weekly rate

126.5 manat ($74.4)

The price of one ounce of platinum in Azerbaijan rose by 140.5 manat ($82.6), or 4.2%. The average price of one ounce of platinum went up by 119.3 manat ($70.1), or 3.6%, compared to the previous week, to 3,429 manat ($2,017).

Platinum ounce value change

March 30

-

April 6

3,371 manat ($1,982)

March 31

3,256 manat ($1,915)

April 7

3,361 manat ($1,977)

April 1

3,330 manat ($1,958)

April 8

3,461 manat ($2,035)

April 2

3,273 manat ($1,925)

April 9

3,443 manat ($2,025)

April 3

3,381 manat ($1,988)

April 10

3,511 manat ($2,065)

Average weekly rate

3,310 manat ($1,947)

Average weekly rate

3,429 manat ($2,017)

During the week, the price of one ounce of palladium in Azerbaijan increased by 70.8 manat ($41.6), or 2.8%. The average price of one ounce of palladium rose by 102.5 manat ($60.2), or 4.1%, compared to the previous week, to 2,601 manat ($1,530).

Palladium ounce value change

March 30

-

April 6

2,568 manat ($1,510)

March 31

2,442 manat ($1,436)

April 7

2,533 manat ($1,490)

April 1

2,516 manat ($1,480)

April 8

2,615 manat ($1,538)

April 2

2,479 manat ($1,458)

April 9

2,651 manat ($1,559)

April 3

2,557 manat ($1,504)

April 10

2,639 manat ($1,552)

Average weekly rate

2,498 manat ($1,469)

Average weekly rate

2,601 manat ($1,530)

March 30 was observed as a non-working day in Azerbaijan due to the Nowruz holiday, and therefore, no data was released for that date.

