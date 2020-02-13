Территорию одного из древнейших городов Узбекистана планируют расширить

БАКУ/Trend/ - К 2040 году территория Самарканда увеличится почти втрое – с 11,200 гектаров до 30,000 гектаров, а население Самарканда достигнет 1,1 миллиона человек, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

По данным на начало 2018 года оно составляет около 540,000 человек, спустя два десятилетия число горожан увеличится вдвое.

Такой прогноз содержится в проекте постановления правительства Узбекистана об утверждении генерального плана Самарканда, разработанного министерством строительства республики.

К 2040 году министерство строительства планирует увеличить объем жилья в этом городе с 6,1 миллиона квадратных метров до 22 миллионов. Причем упор будет сделан на одно- и двухэтажные дома, на которые придется 60 процентов от общего объема новостроек. Здания высотой в три-пять этажей составят 30 процентов от нового жилищного фонда города, 10 процентов придется на многоквартирные высотки.

В генеральном плане предусмотрено возведение дополнительных школ, больниц, гостиниц, торговых точек и прочих объектов городской инфраструктуры с учетом темпов роста Самарканда.

При этом любое строительство или реконструкция имеющихся зданий в центральной части города на площади 1100 гектар будет осуществляться исключительно после утверждения планов министерством культуры. В целом же при разработке генерального плана будут учтены рекомендации ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия Самарканда.

Самарканд — один из древнейших городов мира, основанный, по археологическим данным, в восьмом веке до н.э. Город являлся центром исторической области и государства Согдиана.

В 2001 году город и его исторические архитектурные и археологические памятники были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Самарканд — перекрёсток культур».

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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