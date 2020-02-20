В Хачмазе строится новое водоочистное сооружение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с государственной программой по социально-экономическому развитию регионов в рамках водных и канализационных проектов, реализуемых в районах по очистки и нейтрализации сточных вод, возводятся новые сооружения.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу", оптимальное управление сточными водами в северных районах республики, которые обладают богатым туристическим потенциалом, и с точки зрения экологии представляет важное значение. В рамках проектов, реализованных за прошедшее время в Хачмазе, Гусаре и Губе, созданы водопроводные и канализационные сети, отвечающие современным нормам. Предварительно оценив особенности рельефа и водоемы, в которые будут направлены очищенные воды, на территории Хачмазского района возводится сооружение для очистки биологических отходов с мощностью на начальном этапе 20 тысяч кубометров в сутки.

Сооружение возводится в рамках "Проекта водоснабжения и канализации в малых городах", при совместном финансировании правительством Азербайджана и Японским Агентством международного сотрудничества. В сооружении будут очищаться сточные воды как из Хачмаза, Гусара и Губы, так и с территории Шахдагского зимне-летнего туристического комплекса. Для направления сточных вод к сооружению построено два коллектора-носителя. Очищенная вода будет направлена в Гудялчайское ущелье. С этой целью построен коллектор протяженностью два километра. Строительство сооружения планируется завершить к концу этого года.

Отметим, что в рамках проектов, реализуемых в регионах, в 18 городах завершено строительство водоочистных сооружений. До конца этого года будет завершено строительство еще девяти аналогичных сооружений. В целом на сегодня в 52 городах и районных центрах реализованы проекты по водоснабжению и канализации. Из них в 30 городах завершилось строительство водопроводных и канализационных, а в 11 - водопроводных сетей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)