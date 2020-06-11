Строительство трассы поездов на магнитной подушке в Японии оказалось под угрозой

Строительство 11 июня 2020 08:05 (UTC+04:00)
Строительство трассы поездов на магнитной подушке в Японии оказалось под угрозой

Запланированный на 2027 год запуск трассы скоростных поездов на магнитной подушке (маглев) между Токио и крупным японским городом Нагоя оказался под угрозой из-за сопротивления властей префектуры Сидзуока, по которой в том числе должна проходить эта уникальная магистраль. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета The Asahi Shimbun.

Администрация региона по экологическим соображениям не дает санкции на сооружение там горного туннеля длиной 8,9 км, что полностью срывает график строительства, включая реализацию плана продлить трассу до города Осака - крупнейшего на юго-западе главного японского острова Хонсю.

Сопротивление властей префектуры Сидзуока связано с их опасениями по поводу того, что крупномасштабная стройка будет проходить у истоков важнейшей в регионе реки, чьи водные ресурсы играют ключевую роль в местном сельском хозяйстве. Споры по этому поводу привели к тому, что строительство туннеля для трассы маглев уже задерживается на два с половиной года.

К настоящему времени ведется строительство двух конечных станций этой магистрали в районе токийского вокзала Синагава и в городе Нагоя, а также одной из промежуточных станций и ряда тоннелей. Эту линию длиной 286 км предполагалось запустить в 2027 году. Затем ее к 2037 году ее планируется продлить до города Осака. Тогда длина трассы составит 438 км. На этот проект самая прибыльная в Японии железнодорожная компания JR Tokai выделяет 9 трлн иен (более $84 млрд).

Японский экспресс на магнитной подушке уже прошел испытания на экспериментальной трассе в префектуре Яманаси. Он развил там скорость 603 км/час и был признан самым быстрым поездом в мире.

Крейсерская скорость на участке между Токио и Нагоей должна составить около 500 км в час, что позволит преодолеть расстояние между ними за 40 минут. Продолжительность такой же поездки на скоростных поездах "Синкансэн" между этими городами сейчас составляет один час и 18 минут. Трасса экспрессов на магнитной подушке будет проходить преимущественно в туннелях.

JR Tokai уже обслуживает самую прибыльную и загруженную в Японии трассу поездов "Синкансэн" между Токио и Осакой. В год эта корпорация перевозит примерно 138 млн пассажиров, хотя сейчас их поток серьезно сократился в связи с распространением коронавируса. Трасса поездов на магнитной подушке должна дублировать линию колесных скоростных поездов "Синкансэн", которая проходит вдоль побережья и потенциально уязвима для удара цунами.

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