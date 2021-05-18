В Грузии снизилось количество разрешений на строительство

БАКУ / Trend / - В период с января по март 2021 года в Грузии выдано 1 931 разрешение на строительство зданий площадью 1,3 миллиона квадратных метров, что на 15,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

Отмечается, что около 73,5 процента от общего числа разрешений на строительство выдано в 4 регионах страны, а именно: Тбилиси – 46,8 процента, регион Мцхета-Мтианети – 11,1 процента, Имеретинский район – 8,8 процента, регион Квемо Картли – 6,8 процента.

С января по март 2021 года выданы разрешения на строительство многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов и других построек.

Относительно большая доля выданных разрешений приходится на многофункциональные жилые комплексы.

Более половины всего завершенного строительства распределено по 4 регионам страны, а именно: Тбилиси – 30,1 процента, Кахети – 13,2 процента, Квемо Картли – 13,2 процента, Мцхета-Мтианети – 10 процентов.

С января по март 2021 года сданы 562 объекта (на 16,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) площадью 341 900 квадратных метров (сокращение на 18,5 процента).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)