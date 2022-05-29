Частный сектор вновь стал лидером по объему выполненных в Баку строительных работ

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года на негосударственные предприятия пришлось 91,3 процента от общего объема выполненных в Баку строительных работ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

По данным ведомства, при этом 62,1 процента работ пришлось на строительство, реконструкцию и расширение, 8,1 процента - на капитальный ремонт, 6,2 процента - на текущий ремонт, 23,6 процента - на прочие строительные работы.

Напомним, что в 2021 году на негосударственные предприятия пришлось 90,1 процента от общего объема выполненных строительных работ в Баку.