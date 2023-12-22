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К 2030 году 40% мирового населения будет нуждаться в доступном жилье - OOH

Строительство Материалы 22 декабря 2023 19:09 (UTC +04:00)
К 2030 году 40% мирового населения будет нуждаться в доступном жилье - OOH

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Айдан Мамедова
Айдан Мамедова
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БАКУ /Trend/ - К 2030 году 40 процентов мирового населения будет нуждаться в доступном жилье.

Как сообщает Trend, об этом сказала Маймуна Мохд Шариф, исполнительный директор программы ООН "UN Habitat" в ходе своего выступления в университете ADA в рамках визита в Азербайджан.

"Мы должны строить устойчивые города с доступным жильем, это очень важно. Я упоминаю об этом, потому что к 2030 году 3 миллиарда человек, или 40 процентов населения мира будут нуждаться в доступном жилье. Эта цифра призывает к настоятельной необходимости нашего быстрого реагирования и скоординированных действий", - сказала она.

Шариф отметила, что 70 процентов потребления энергии приходятся на города, включая процессы строительства и производства строительных материалов.

“Для решения глобальных проблем необходимо продемонстрировать комплексный подход», - добавила она.

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