Продукция оборонного назначения Азербайджана экспортируется в более чем 10 стран - министр

31 июля 2017 22:25 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - Продукция оборонного назначения Азербайджана экспортируется в более чем 10 стран, сказал министр оборонной промышленности Явер Джамалов на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2017 года.

Министр отметил, что в течение шести месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продукции оборонного назначения, переданного в министерство обороны и другие силовые структуры, вырос в 1,3 раза.

Предприятия министерства в первом полугодии этого года увеличили объем производства продукции оборонного назначения на 33,8 процента, заявил Джамалов.

По словам министра, ассортимент товаров оборонного назначения, освоенных предприятиями министерства, достиг 1 200 наименований.

Джамалов отметил, что за отчетный период на предприятиях министерства были успешно завершены работы по подготовке и производству миноустойчивой национальной бронемашины "Tufan" и идет подготовка для его серийного выпуска.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Миноборонпром Азербайджана представил 260 наименований продукции на выставке в Стамбуле
Общество 10 мая 17:54
Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество в оборонпроме
Политика 8 февраля 10:09
В Азербайджане возросло производство продукции оборонного назначения
Общество 24 января 17:21
Полевой телефонный аппарат ТА-57 рекомендован к принятию на вооружение ВС Азербайджана
Общество 17 декабря 2016 15:50
Азербайджан начнет серийное производство БПЛА Zərbə
Политика 17 декабря 2016 14:11
Азербайджан купит у Израиля систему ПРО "Железный купол"
Политика 17 декабря 2016 13:08
Миноборонпром Азербайджана перевыполнило программу госзаказа на 2016 год
Общество 17 декабря 2016 11:03
ВС Азербайджана будут оснащены новыми видами БПЛА местного производства (ФОТО)
Политика 27 сентября 2016 18:21
Азербайджан ведет переговоры по поставке технологии баллистических ракет - министр
Общество 27 сентября 2016 13:11
Азербайджан производит оружие, отвечающее стандартам НАТО - министр (ФОТО)
Политика 27 сентября 2016 10:49
Пострадавшим при взрыве на заводе в Азербайджане выплачены компенсации
Общество 27 июля 2016 13:29
Ряд национальных бронемашин будут переданы в распоряжение Вооруженных Сил Азербайджана - министр
Общество 12 июля 2016 01:41
В апрельских боях важную роль сыграла продукция военного назначения, произведенная в Азербайджане - министр
Нагорно-карабахский конфликт 12 июля 2016 01:32
Явер Джамалов: Министерство оборонной промышленности Азербайджана запустит в серийное производство беспилотник нового поколения
Общество 20 мая 2016 17:01
Азербайджан стремится исследовать новые возможности импорта оборонной продукции из Пакистана - министр
Политика 28 апреля 2016 02:35
В Азербайджане растет производство продукции оборонной промышленности
Политика 25 января 2016 17:19
Азербайджан наладил производство свыше тысячи видов оборонной продукции
Политика 17 декабря 2015 12:36
Азербайджан полностью обеспечивает армию боеприпасами - министр
Общество 17 декабря 2015 12:08