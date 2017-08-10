"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) объявляет прием документов среди девушек на должность бортпроводника. Прием документов будет проводиться с 10.00 до 12.00 с 10 августа по 10 сентября, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО, распространенном в четверг.

Кандидаты будут выбраны путем конкурса.

В конкурсе могут принять участие только девушки приятной внешности возрастом от 18 до 30 лет, ростом не менее 165 и не более 180 сантиметров, свободно владеющие азербайджанским, русским, английским или же другим иностранным языком.

Для участия в конкурсе требуются оригинал и копия нижеуказанных документов:

- удостоверение личности;

- одна фотография (3х4);

- паспорт;

- диплом, медицинский сертификат и сертификат об иностранных языках (если есть).

Все документы должны быть представлены в Главное Управление Кадров по работе с персоналом ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Контактные номера: 497-26-00 (вн. 24-04; 32-81; 20-74).

(Автор: Максим Цурков)