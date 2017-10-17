Бакинская фондовая биржа готова к проведению первых IPO

17 октября 2017 10:53 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) готова к проведению первых IPO, сказал председатель БФБ Вюгар Намазов на конференции "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", проходящей во вторник в Баку.
По словам Намазова, сегодня ясно, что традиционные инструменты финансирования уже не могут полностью выполнить свою роль и, если раньше БФБ приходилось объяснять компаниям необходимость выхода на фондовый рынок, то сейчас компании сами начали активно искать способы привлечения инвесторов. "Сейчас рынки капитала превратились в необходимость", - добавил он.
Говоря об истории развития Бакинской биржи, он отметил, что ее можно поделить на три этапа - приватизационный и постприватизационный, этап институциализации, в рамках которой были сформированы технико-правовые нормы, и третий, нынешний этап, когда начинается оживление рынков капитала.
"Благодаря проделанным работам в прошлом году мы смогли успешно разместить облигации [азербайджанской госкомпании] SOCAR на 100 миллионов долларов", - добавил Намазов.
Как отметил глава биржи, сегодня в БФБ действует современная платформа трейдингового и пост-трейдингового обслуживания (CETA), которая позволяет проводить около 25 тысяч транзакций в четверть секунды.
В Баку во вторник проходит конференция "Рынки капитала Азербайджана. Возможности и перспективы", посвященная годовщине выпуска облигаций госкомпании SOCAR на 100 миллионов долларов. В мероприятии принимают участие свыше ста представителей финансового сектора страны.
(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Рынок корпоративных ценных бумаг в Азербайджане вырос в 15 раз
Бизнес 12 октября 17:49
Инвесторы сохраняют интерес к облигациям минфина Азербайджана
Бизнес 3 октября 17:57
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на четверть миллиарда манатов
Бизнес 3 октября 17:48
Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 25 млн манатов
Бизнес 22 сентября 16:52
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации доходностью в 15%
Бизнес 22 сентября 16:46
Инвесторы приобрели облигации минфина Азербайджана на 5 млн манатов
Бизнес 29 августа 18:50
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 150 млн манатов
Бизнес 29 августа 12:47
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 45 млн манатов
Бизнес 17 августа 16:45
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 200 млн манатов
Бизнес 15 августа 13:00
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана вдвое превысил предложение
Бизнес 2 августа 16:40
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 50 млн манатов
Бизнес 25 июля 16:39
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на 20 млн манатов
Бизнес 21 июля 17:55
Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 25 млн манатов
Бизнес 20 июля 17:13
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 50 млн манатов
Бизнес 23 июня 18:00
Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 15 млн манатов
Бизнес 22 июня 13:59
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана на 14,6% превысил предложение
Бизнес 21 июня 17:28
Спрос на облигации минфина Азербайджана в пять с лишним раз превысил предложение
Бизнес 6 июня 17:51
Инвесткомпании Азербайджана пятый месяц не могут обогнать Unicapital по объемам операций
Бизнес 6 июня 17:38