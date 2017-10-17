Бакинская фондовая биржа готова к проведению первых IPO

По словам Намазова, сегодня ясно, что традиционные инструменты финансирования уже не могут полностью выполнить свою роль и, если раньше БФБ приходилось объяснять компаниям необходимость выхода на фондовый рынок, то сейчас компании сами начали активно искать способы привлечения инвесторов. "Сейчас рынки капитала превратились в необходимость", - добавил он.