Цифровой торговый хаб расширит экспорт азербайджанской продукции

БАКУ /Trend/ - Цифровой торговый хаб (ЦТХ) Азербайджана стал первой моделью сотрудничества между государством и частным сектором на постсоветском пространстве, сказал в четверг исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы в ходе выступления на I международной конференции "Цифровой торговый хаб Азербайджана: Перспективы развития".

По его словам, ЦТХ позволит значительно расширить экспорт азербайджанской продукции, и увеличит приток в страну как портфельных, так и прямых инвестиций.

"ЦТХ дает возможность нерезидентам в Азербайджане после получения электронной подписи и ASAN imza осуществлять операции по открытию ООО, банковских счетов, принимать на работу сотрудников, выполнять экспортно-импортные операции. ЦТУ также предоставляет возможность для создания электронного кошелька, что позволяет зарубежным партнерам не испытывать трудностей при проведении расчетов. Еще одна важная деталь то, что ЦТХ выполняет роль электронного "единого окна" для экспорта. То есть любой азербайджанский экспортер, не выходя из офиса, может с помощью компьютера или мобильного устройства проходить все необходимые процедуры, связанные с документацией и оформлением экспорта продукции", - сказал Гасымлы.

В четверг при поддержке Центра анализа экономических реформ и коммуникаций в Баку стартовала I международная конференция на тему «Цифровой торговый хаб Азербайджана: Перспективы развития».

На конференции представлены доклады об общей концепции развития цифровых торговых хабов, о сотрудничестве в этой области, применении и взаимном признании электронных подписей. Докладчики выступают с презентациями о новых возможностях упрощения экспортных процедур, выдаче электронных подписей нерезидентам, онлайн-регистрации и управлении компаниями, также в ходе конференции будут представлены новые решения в области электронного банкинга и инвестиций.

(Автор: Анвар Мамедов)