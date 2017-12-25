S&P повысило рейтинги Bank RBK Казахстана

25 декабря 2017 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО «Bank RBK» с «D/D» до «CCC/C», а рейтинг банка по национальной шкале улучшился с уровня «kzD» до «kzCCC+».

«Вслед за этим мы также поместили все рейтинги в список CreditWatch Developing», - говорится в сообщении S&P.

Повышение рейтингов отражает мнение компании о том, что в последние несколько недель АО «Bank RBK» возобновило обслуживание своих обязательств — своевременное и в полном объеме — благодаря получению поддержки в форме капитала и ликвидности со стороны НБРК (Национальный банк Республики Казахстан) и основного акционера, корпорации «Казахмыс».

«Насколько мы знаем, с начала ноября 2017 года АО «Bank RBK» получило от НБРК вливание в виде субординированного долга объемом 150 миллиардов тенге (450 миллионов долларов). Сто миллиардов тенге из этой суммы вошли в уставной капитал, поскольку субординированный долг был предоставлен банку по ставке ниже рыночной», - говорится в сообщении S&P.

Корпорация «Казахмыс», ведущая добывающая компания Казахстана, осуществила вливание капитала на сумму 45 миллиардов тенге и конвертировала депозит в банке объемом 35 миллиардов тенге в обыкновенные акции.

«Тем не менее, мы полагаем, что кредитоспособность АО «Bank RBK» по-прежнему зависит от оттока депозитов клиентов вследствие его скомпрометированной репутации», - говорится в сообщении S&P.

По состоянию на 19 декабря 2017 года ликвидные активы банка покрывали депозиты клиентов и текущие платежи, которые могут быть отозваны, лишь на 55 процентов.

S&P считают, что жизнеспособность банка по-прежнему зависит от поддержки в форме капитала со стороны акционера и регулятора: 93,7 миллиарда тенге на уровне субординированного долга от НБРК и 80 миллиардов тенге капитала 1-го уровня со стороны акционеров должны быть предоставлены до конца января 2018 года.

«Банку необходимо доказать, что он способен восстановить взаимоотношения с клиентами и доверие вкладчиков, а также генерировать новый бизнес», - говорится в сообщении S&P.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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