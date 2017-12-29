Китай тестирует железнодорожный туркменский транзит в Иран

29 декабря 2017 19:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Сегодня будет дан старт движению грузового контейнерного состава из китайского города Иньчуан по маршруту через Казахстан и Туркменистан в Иран, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Отмечается также, что завтра из северо-западного китайского города Сиань провинции Шэньси будет отправлен еще один контейнерный поезд, следующий аналогичным маршрутом.

Накануне состоялся запуск тестового контейнерного поезда в Иран из китайского города Чанша также через Казахстан и Туркменистан. Маршрут пролегает через пограничный китайский переход Хоргос, железнодорожные линии Алтын кой-Болашак (Казахстан) и Серхетяка -Акяйла (Туркменистан) в Тегеран.

Протяженность маршрута Чанша-Тегеран составляет более 10297 километров, транзитное время в пути -14 дней, что значительно меньше, чем по морю (от 25 до 30 дней). В составе грузового поезда - более пятидесяти контейнеров с потребительскими товарами.

В информации сказано, что развитие контейнерных перевозок по данному маршруту способствует его привлекательности, наращиванию транзитного потенциала Туркменистана и росту ее конкурентоспособности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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