Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана оказался ниже предложения

5 января 2018 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в пятницу оказался меньше предложения почти в 3,5 раза, сообщает ЦБА.

Центробанк планировал принять у банков 200 миллионов манатов, однако, спрос был на уровне 57,5 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 14,69 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действует 30 банков, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на пятое января составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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