Бывший замглавы Центробанка Азербайджана стал советником министра по налогам

6 января 2018 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бывший заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Хагани Абдуллаев назначен советником министра по налогам, подтвердил в субботу Trend сам Абдуллаев.

По его словам, он приступит к исполнению своих обязанностей с восьмого января. Вопросы, которые будут входить в сферу его курации, еще уточняются.

Абдуллаев покинул пост заместителя председателя Центрального банка по собственному желанию в сентябре прошлого года. Он занимал этот пост с апреля 2010 года.

Отметим, что в конце прошлого года был назначен еще один советник министра по налогам. Им стал Джамал Гасымов.

(Автор: Азад Гасанли)

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