Узбекские авиалинии снизили минимальные тарифы на внутренние рейсы

8 января 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила о введении дифференцированных тарифов на местные авиарейсы. Снижены минимальные уровни тарифов на всех внутриреспубликанских направлениях.

Как сообщили в НАК, снижение минимальной ставки различается в зависимости от места назначения. Так, наименьший тариф в города Ферганской долины и Самарканд снижен почти на 10 тысяч сумов, в Ургенч — на 28 тысяч, в Бухару — на 38 тысяч, в Нукус — на 67 тысяч, в Термез — на 86 тысяч, в Карши и Навои — на 163 тысячи.

Кроме того, на всех местных направлениях введены групповые тарифы. Воспользоваться ими смогут организованные группы пассажиров от 5 человек по заявке от туристической фирмы, приобретшие турпакет. Минимальный тариф для такой группы может быть снижен на 9−18 тысяч сумов от уже пониженной минимальной ставки.

В Национальной авиакомпании отметили, что чем раньше приобретается авиабилет, тем дешевле обойдется перевозка, и тем очевиднее будет экономическая выгода для пассажира.

Установленные тарифы ограничены по количеству мест.

Официальный курс на 8 января составляет 8136,67 UZS/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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