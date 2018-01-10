Узбекистан в 2018 году направит около $150 млн на стабилизацию цен

10 января 2018 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в 2018 году примет меры для стабилизации цен на потребительские товары и услуги. Об этом говорится в проекте государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

Согласно проекту программы, правительство Узбекистана намерено выделить 100 миллионов долларов и 385 миллиардов сумов в целях недопущения роста цен на внутреннем рынке.

Эти средства будут использованы в различных проектах с целью недопущения роста цен. В частности, Узбекистана планирует обеспечить бесперебойную поставку основных продуктов питания и других потребительских товаров на внутренний рынок, а также не допустить появление искусственного дефицита в том, или ином сегменте.

Будут приняты меры по ликвидации монополии на импорт ряда продовольственных товаров.

Центральный банк Узбекистана в 2018 году намерен удержать инфляцию на уровне 12-15 процентов. В прошлом году, по данным официальной статистики, инфляция в потребительском секторе Узбекистана составила 14,4 процента. Продовольственные товары стали дороже на 15,9 процента, непродовольственные — на 16,1 процента, услуги — на 8,6 процента.

Кроме того, в 2017 году в стране был создан Фонд содействия стабилизации цен на внутреннем потребительском рынке. Минфин на первом этапе передал Фонду 100 миллионов долларов на сглаживание сезонных и иных резких колебаний спроса и предложения на продовольственные товары

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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