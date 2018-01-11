В Узбекистане будут реализованы новые инвестпроекты

11 января 2018 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 января побывал в акционерном обществе «Узбекхиммаш» в городе Чирчике, где ознакомился с инвестиционными проектами. Об этом сообщает в четверг пресс-служба президента Узбекистана.

Проект в «Узбекхиммаш» предусматривает увеличение мощности литья металла с нынешних 1,7 тысячи до 4 тысяч тонн, улучшение качества продукции.

АО «Узбекхиммаш» специализируется на производстве оборудования для нефтегазовой, химической и пищевой промышленности, в том числе компрессоров различной модификации, насосов, комплектующих изделий.

Также состоялась презентация проектов по перестройке города Чирчика на основе современных требований градостроительства. Проект реконструкции Чирчикского центрального дехканского рынка предусматривает создание современного рынка нового типа.

Было рассказано и о проектах реконструкции центрального парка города, созданию современной аллеи вдоль реки Чирчик, модернизации Чирчикского государственного педагогического института и расположенного в городе Государственного института физической культуры.

Также прошла презентация инвестиционного проекта АО "Узбекгидроэнерго" по строительству Пскентской, Чарбагской гидроэлектростанций на основе инновационных технологий, обеспечению их устойчивого и безопасного функционирования.

Президенту была представлена программа развития сельскохозяйственного машиностроения, которая будет реализована на территории Чирчикского завода сельскохозяйственной техники. Главе государства рассказали о планах по организации выпуска современной, ресурсосберегающей, высокопроизводительной сельхозтехники и средств механизации.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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