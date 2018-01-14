Цены на рынке недвижимости Баку снизились на 3,5%

БАКУ /Trend/ - Цены на рынке недвижимости Баку в декабре 2017 года повысились на 0,77 процента, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, в течение месяца выросли цены на первичное и вторичное жилье, землю, коммерческие объекты, а также аренду жилья и коммерческих объектов.

"Так, цены на рынке вторичного жилья выросли на 2,54 процента, на рынке первичного жилья - на 0,27 процента, земельном рынке - на 1,84 процента, на рынке коммерческих объектов - на 0,75 процента. Аренда жилья подорожала в декабре на 0,84 процента, а аренда коммерческих объектов - на 2,24 процента", - сказал Ибрагимов.

Эксперт отметил, что за 2017 год цены на рынке недвижимости снизились на 3,46 процента.

"Цены на рынке вторичного жилья сократились за год на 3,54 процента, на рынке первичного жилья - на 7,75 процента, земельном рынке - на 1,65 процента. По сравнению с показателем на конец 2016 года цены на рынке коммерческих объектов снизились на 20,29 процента, а их аренда подешевела на 17,63 процента. В течение года рост цен наблюдался только на рынке аренды жилья, где цены по сравнению с 2016 годом повысился на 13,85 процента", - отметил эксперт.

В целом, по словам Ибрагимова, 2017 год не смог полностью оправдать ожиданий на рынке. "По итогам года мы ожидали роста в размере 5-6 процентов, но рынок завершил год с сокращением на 3,46 процента. Причина этого в том, что мы ожидали значительной активности на рынке во второй половине 2017 года, но активность, хоть и наблюдалась, была ниже ожидаемой. Думаю, что в 2018 году рынок продолжит активизироваться и к концу года вырастет на четыре процента", - сказал Ибрагимов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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