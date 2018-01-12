В Турции будет создано новое министерство – СМИ

12 января 2018 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции будет создано новое министерство автомобилестроения, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что данное министерство будет создано в рамках программы по созданию отечественного автомобиля.

Запланированное к созданию министерство будет осуществлять контроль над производством отечественных автомобилей и развитием турецкой автомобильной промышленности.

В настоящее время официальные власти Турции пока, что не подтвердили эту информацию.

Отметим, что 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал имена компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля, - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Глава государства подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также отметил, что, начиная с 2021 года, Турция приступит к экспорту отечественных автомобилей в соседние страны.

По словам Эрдогана, также планируется создание специальной комиссии, которая будет осуществлять надзор над производством отечественного автомобиля.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

Напомним, что покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В 2017 году в Турции приняли на утилизацию 15 тысяч старых автомобилей
Бизнес 8 января 10:19
Турция намерена экспортировать отечественные автомобили на мировой рынок
Бизнес 21 декабря 2017 16:06
Турция и Япония подписали соглашение о производстве летающего автомобиля
Бизнес 20 декабря 2017 19:08
Турция наладит производство четырех моделей отечественного автомобиля
Бизнес 19 декабря 2017 12:29
Производство автомобилей в Турции возросло более чем на 20%
Бизнес 18 декабря 2017 13:28
В Турции будет создан центр по тестированию автомобилей
Бизнес 7 декабря 2017 13:32
Турция наладит производство двух моделей отечественного автомобиля – министерство
Бизнес 14 ноября 2017 12:10
Производство автомобилей в Турции выросло почти на 30%
Бизнес 13 ноября 2017 12:12
Производство турецкого отечественного автомобиля может быть локализовано в провинции Сакарья
Бизнес 6 ноября 2017 09:53
Эрдоган огласил учредителей нового предприятия по производству отечественного автомобиля
Бизнес 2 ноября 2017 15:46
Обнародованы имена компаний которые примут участие в создании отечественного автомобиля в Турции
Бизнес 1 ноября 2017 10:53
Производство автомобилей в Турции выросло более чем на 30%
Бизнес 18 октября 2017 12:01
В Турции не будет взиматься специальный потребительский налог при покупке отечественного автомобиля
Бизнес 4 октября 2017 11:35
Турция заинтересована в экспорте отечественных автомобилей
Бизнес 23 августа 2017 16:53
Обнародованы имена компаний которые примут участие в создании отечественного автомобиля в Турции
Бизнес 21 августа 2017 11:34
Турция будет экспортировать в Азербайджан собственные автомобили (эксклюзив)
Бизнес 20 октября 2015 08:05
Обнародованы доходы Турции от эксплуатации автомагистралей и мостов в январе
Бизнес 20 февраля 2015 21:22
Обнародованы доходы Турции от эксплуатации автомагистралей и мостов в январе
Бизнес 19 февраля 2015 12:47