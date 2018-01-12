В Турции будет создано новое министерство – СМИ

БАКУ /Trend/ - В Турции будет создано новое министерство автомобилестроения, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что данное министерство будет создано в рамках программы по созданию отечественного автомобиля.

Запланированное к созданию министерство будет осуществлять контроль над производством отечественных автомобилей и развитием турецкой автомобильной промышленности.

В настоящее время официальные власти Турции пока, что не подтвердили эту информацию.

Отметим, что 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал имена компаний, которые примут участие в создании отечественного автомобиля, - это Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell и Zorlu Holding.

Глава государства подчеркнул, что создание отечественного автомобиля усилит экономику Турции.

Президент также отметил, что, начиная с 2021 года, Турция приступит к экспорту отечественных автомобилей в соседние страны.

По словам Эрдогана, также планируется создание специальной комиссии, которая будет осуществлять надзор над производством отечественного автомобиля.

Разрабатываемый в Турции автомобиль будет выпускаться с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

Напомним, что покупка отечественного автомобиля в Турции будет освобождена от уплаты специального потребительского налога.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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