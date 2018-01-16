Бойко Борисов: Наличие прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Болгарией способствоует развитию туризма

БАКУ /Trend/ - Наличие прямого транспортного сообщения между Азербайджаном и Болгарией будет способствовать развитию туризма.

Об этом, в частности, в понедельник сказал находящийся с визитом в Баку премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

Премьер-министр отметил, что из Болгарии в Азербайджан в основном осуществляется экспорт сельскохозяйственное продукции, продукции отраслей экономики.

"Надеемся, что сможем расширить эти возможности. Если Азербайджан будет поставлять газ в Болгарию, то мы сможем сбалансировать данный товарообмен. Все это инвестирование, прямое транспортное сообщение – учитывая то, что мы можем долететь до Баку за три часа, - придаст импульс развитию экономики, туризма и создаст возможность для посещения азербайджанскими туристами горных и морских курортов в Болгарии. Болгарские туристы проявляют большой интерес к вашему древнему краю. Это выгодно обеим странам.

Естественно, в ходе беседы с нашими коллегами в Брюсселе наблюдалась тенденция бойкотирования проведения Европейских игр в мусульманской стране. Кто-то пытался сорвать это мероприятие. Нам известно об этом. Мы, естественно, занимали другую позицию в связи с этим. Я бы не сказал, что это какая-то отдельная политика. Упрощение визового режима также может внести вклад в расширение наших связей. Взяв на себя ответственность, я обсудил с моими коллегами в Европейском союзе упрощение визового режима с Украиной, Грузией и Молдовой. Считаю, что мы можем спокойно работать в этом направлении. Я могу постараться сделать это. Однако это также зависит от моих основных коллег в Европейском союзе. Благодарю Вас", - сказал Бойко Борисов.

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