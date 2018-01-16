В северо-восточной области Казахстана растет строительство жилых домов

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Павлодарской области Казахстана планируют ввести в строй 300 тысяч квадратных метров жилья.

В минувшем году в Павлодарской области ввели в эксплуатацию чуть более 200 тысяч квадратных метров жилья - это примерно на 30 процентов больше, чем в 2016. Однако в текущем году этот показатель вырастет в 1,5 раза. По этой причине работы на основной строительной площадке региона - в микрорайоне «Сарыарка» становятся интенсивнее с каждым днем.

Строительные работы уже начались в Экибастузском районе и в районе Аксу Павлодарской области.

Кроме того, в 2018 году в микрорайоне «Достык» начнется прокладка инженерных коммуникаций - сетей электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и связи. Ввести в строй основные магистральные и внутриквартальные коммунальные сети намечено в течение 2018-2019 годов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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