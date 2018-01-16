Туркменистан и Палестина обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

16 января 2018 17:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана 16 января состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Палестины Мазеном Шамия, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе переговоров была отмечена необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также заинтересованность сторон в развитии отношений между бизнес-структурами двух стран.

Стороны подчеркнули важность продолжения установившегося диалога для дальнейшей диверсификации плодотворного сотрудничества, отвечающего взаимным интересам, сказано в информации. Президент Палестины Махмуд Аббас находился в Туркменистане с официальным визитом 13-15 ноября 2016 года.

По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы. В том числе, соглашение об экономическом сотрудничестве, меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области высшего образования и по сотрудничеству в области туризма. Также были заключены меморандумы о взаимопонимании между министерством экономики и развития Туркменистана и агентством по оказанию содействия инвестициям Палестины и между торгово-промышленными палатами двух стран.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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