Состоялся последний тираж лотереи Xalq Bank

БАКУ /Trend/ - 12 января состоялся последний, тридцать шестой тираж лотереи «Оплата картой Xalq Bank выгодна!», которая проводилась Xalq Bank в период с 1 мая 2017 года по 10 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

По правилам лотереи все владельцы карт Xalq Bank при совершении безналичной операции от 10 манат (или эквивалента в другой валюте) становились участниками лотереи и получали шанс выиграть ценные призы. Розыгрыш призов проводился еженедельно и ежемесячно; каждую неделю 3 победителя получали в подарок пригласительные на двоих в сеть кинотеатров “Cinema Plus”, а каждый месяц 2 победителя получали купоны на отдых в отеле "Sakit Göl, Şamaxı" и зарубежную туристическую поездку на сумму 500 манатов.

В течение срока проведения лотереи было разыграно 108 пригласительных в «Cinema Plus», 8 купонов на отдых в “Sakit Göl, Şamaxı” и 8 купонов на зарубежную туристическую поездку.

Победители тридцать шестого тиража лотереи, набравшие за последнюю неделю больше всего билетов, - Манафов Рагим Хавасат оглу (30 электронных билетов), Уразаев Таир Ибрагимович (24 электронных билета) и Мамедов Анар Аббас оглу (21 электронный билет) получили пригласительные на двоих в “Cinema Plus», а победители ежемесячного розыгрыша, определяемого методом случайного выбора - Нагиева Алмас Мухаммед гызы (номер билета 264622) и Кичикбеков Шамиль Балахмедович (номер билета 264313) - выиграли купоны на отдых в “Sakit Göl, Şamaxı” и зарубежную туристическую поездку стоимостью 500 манат соответственно.

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