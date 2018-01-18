Apple объявила планы по инвестициям в экономику США в течение пяти лет

Американская корпорация Apple намерена инвестировать в экономику США более 300 млрд долларов в течение ближайших пяти лет, а также открыть вторую штаб-квартиру. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в среду на ее сайте, передает ТАСС.

"Apple планирует осуществить капиталовложения в США на более чем $30 млрд в течение следующих пяти лет и создать свыше 20 тыс. новых рабочих мест, наняв сотрудников в уже существующий кампус, а также открыв новый", - отмечается в заявлении. В данный момент в США в Apple работают около 84 тыс. человек.

Как рассказала корпорация, новый кампус будет построен на территории США, изначально в нем будут размещаться специалисты технической поддержки. Точное место для строительства второй штаб-квартиры будет объявлено позднее. Нынешний кампус Apple расположен в городе Купертино (штат Калифорния). Компания также планирует создать в США дополнительные центры обработки данных, в строительство которых будет вложено более $10 млрд.

Как отметили в Apple, с учетом новых инвестиций, а также всех нынешних проектов и затрат непосредственный вклад корпорации в экономику США составит в течение пяти ближайших лет более $350 млрд.

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