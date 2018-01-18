Бывший топ-менеджер Международного банка Азербайджана перешел в минналогов

18 января 2018 22:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве по налогам Азербайджана создан департамент аналитического анализа и экспертизы экономических сфер, сообщил в четверг Trend источник в правительстве.

По словам источника, генеральным директором департамента назначен Ульви Мансуров, который ранее занимал пост генерального директора ООО Azerpoct (оператор почтовой связи страны).

Напомним, что из Azerpoct Мансуров ушел осенью прошлого года.

Ранее он также занимал высокие позиции в банковской системе Азербайджана. Так, Мансуров был заместителем председателя правления Международного банка Азербайджана, председателем правления Texnikabank и т.д.

Azernews Newspaper
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