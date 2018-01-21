Азербайджан готовит новые инструменты для привлечения зарубежных инвесторов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Бакинская фондовая биржа (БФБ) намерена расширить рынок производных инструментов, сообщил в интервью Trend председатель БФБ Вугар Намазов.

"Наличие деривативов является одним из факторов для привлечения зарубежных инвесторов на рынок капитала Азербайджана. Им необходимы производные для страхования своих рисков. Для углубления рынка производных инструментов у нас есть необходимая техническая база, но ее нужно усовершенствовать. Мы уже начали сотрудничество с нашими коллегами из Стамбульской и Корейской бирж для изучения их концепции рынка деривативов. Необходимо создать систему пост трейдинга для деривативов, развить сам рынок", - считает глава БФБ.

При этом, по его словам, необходимо не забывать и о развитии и расширении прочих рынков.

"Не стоит забывать, что классикой рынка являются акции и облигации. И нам необходимо признать, что мы не до конца развили этот сегмент рынка. Мы можем создавать различные экстравагантные инструменты, но и они должны основываться на какой-то базе. Для создания рынка производных, мы должны вначале создать базу, на основании которой будет формироваться сам дериватив. Поэтому необходимо углубление денежного рынка, рынка акций и облигаций", - сказал Намазов.

Глава БФБ также отметил, что в качестве новых инструментов со стороны рынка есть интерес к созданию валютных пар с азербайджанским манатом.

"Это было бы очень интересно для зарубежных инвесторов. Валютные пары с манатом могли бы быть весьма востребованными. Если мы хотим привлекать зарубежных инвестором, то эти инструменты важны с точки зрения обеспечения валютных рисков инвесторов", - сказал Намазов.

По итогам 2017 года объем рынка производных инструментов превысил 5,9 миллиарда манатов, что составляет около 43,6 процента суммарного оборота Бакинской фондовой биржи за отчетный период. По сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года объем рынка деривативов вырос на 33,6 процента.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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