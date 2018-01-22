Хлопковое масло станет для узбекистанцев более доступным

22 января 2018 19:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане введут фиксированные цены на хлопковое масло для социально уязвимых слоев населения. Это предусмотрено в «дорожной карте» по ускоренному развитию масложировой отрасли

Министерствам финансов, экономики и юстиции, АО «Узпахтаёг», Совету министров Каракалпакстана, областей и города Ташкента поручено разработать порядок реализации хлопкового масла по фиксированной цене для социально уязвимых слоев населения – цена будет сформирована с учетом затрат на его производство и реализацию.

Также должен быть разработан перечень социально уязвимых слоев населения и организаций, осуществляющих продажу хлопкового масла по фиксированной цене.

"Дорожная карта" предусматривает расширение ресурсной базы производства масложировой продукции.

Помимо этого был введен порядок, согласно которому масло хлопковое экстракционное, предназначенное для дальнейшей промышленной переработки, реализуется через биржевые торги исключительно предприятиям АО «Узпахтаёг».

"Дорожная карта" также предусматривает освобождение производителей растительного масла до 1 января 2019 года от уплаты налога на добавленную стоимость в части объемов, произведенных на основе импортного масличного сырья.

Документ вступил в силу 20 января 2018 года.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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