В США индекс Dow Jones достиг рекордного уровня

25 января 2018 02:31 (UTC+04:00)

Основные фондовые индексы США в среду преимущественно снизились, однако Dow Jones достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16%, до 26252,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,61%, до 7415,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,06%, до 2837,54 пункта.
Ранее в среду министр финансов США Стивен Мнучин сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что не беспокоится по поводу снижения курса американской валюты. По мнению министра, слабый доллар благоприятен для торговли США в краткосрочной перспективе. Ослабление американской валюты благоприятно сказывается на стоимости акций компаний региона, так как увеличивает их прибыль в местной валюте.

Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке страны в декабре снизилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 5,57 миллиона. Ожидалось снижение на 1,6% — до 5,72 миллиона с первоначального показателя ноября в 5,81 миллиона сделок.

Между тем, некоторые аналитики объясняют снижение коррекцией после рекордного роста ранее. "На самом деле индекс S&P 500 в этом месяце прибавил более 6%, и нет никаких признаков замедления", — отметили аналитики Voya Investment Management Дуг Коте (Doug Cote) и Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США поддержали идею Франции о международном партнерстве против химоружия
США 24 января 20:18
ЕС не должен жаловаться на налоговую реформу Трампа - Меркель
Европа 24 января 19:28
Доллар упал до минимума с 2014 года на заявлениях министра финансов США
Бизнес 24 января 17:48
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию
Россия 24 января 17:32
Джон Керри заявил, что надеется на улучшение отношений России и США
США 24 января 16:33
Трамп примет Макрона в Белом доме в конце апреля
США 24 января 07:01
Два человека погибли, 19 ранены в результате стрельбы в школе в США
США 24 января 04:18
В США заявили о росте угрозы со стороны КНДР
США 24 января 03:15
Сенат США утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы
США 24 января 02:41
Глава МИД Турции встретился в Париже с госсекретарем США
Турция 23 января 19:24
После мощного землетрясения у Аляски на море зафиксированы десятиметровые волны
США 23 января 15:51
В США произошло сильное землетрясение
США 23 января 13:54
Минюст США расследует пропажу сообщений агентов ФБР, критикующих Трампа
США 23 января 07:27
Сенат США проголосовал за продление финансирования правительства
США 23 января 03:31
Американские штурмовики А-10 остались без крыльев
США 23 января 01:06
КНДР через несколько месяцев будет способна нанести ядерный удар по США - директор ЦРУ
США 22 января 23:15
США учтут вопросы безопасности при открытии посольства в Иерусалиме - Госдеп
США 22 января 23:05
Посольств США в Грузии не может функционировать полноценно из–за «временного бюджета»
Грузия 22 января 17:21