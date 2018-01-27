Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

27 января 2018 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

15 января

1,7001

22 января

1,7001

16 января

1,7001

23 января

1,7001

17 января

1,7001

24 января

1,7001

18 января

1,7001

25 января

1,7001

19 января

1,7001

26 января

1,7001

Средний курс за неделю

1,7001

Средний курс за неделю

1,7001

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0339 маната (1,6314 процента). Средневзвешенный курс составил 2,09664 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

15 января

2,0761

22 января

2,0780

16 января

2,0859

23 января

2,0842

17 января

2,0827

24 января

2,0948

18 января

2,0734

25 января

2,1143

19 января

2,0849

26 января

2,1119

Средний курс за неделю

2,0806

Средний курс за неделю

2,09664

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0004 маната (1,3333 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0302 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

15 января

0,03

22 января

0,0300

16 января

0,0302

23 января

0,0301

17 января

0,0301

24 января

0,0302

18 января

0,0299

25 января

0,0303

19 января

0,0301

26 января

0,0304

Средний курс за неделю

0,03006

Средний курс за неделю

0,0302

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0077 маната (1,7315 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,45062 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

15 января

0,4529

22 января

0,4447

16 января

0,448

23 января

0,4493

17 января

0,4471

24 января

0,4514

18 января

0,4466

25 января

0,4553

19 января

0,4512

26 января

0,4524

Средний курс за неделю

0,44916

Средний курс за неделю

0,45062

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 34,1355 маната (1,5042 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2281,3715 маната.

Изменение стоимости унции золота

15 января

2282,0017

22 января

2269,4150

16 января

2280,3696

23 января

2265,5533

17 января

2270,0415

24 января

2266,9133

18 января

2256,5682

25 января

2301,4254

19 января

2265,3407

26 января

2303,5505

Средняя стоимость за неделю

2270,86434

Средняя стоимость за неделю

2281,3715

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 29 января
Бизнес 26 января 17:12
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 января
Бизнес 26 января 09:27
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 26 января
Бизнес 25 января 17:17
Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на пятницу
Бизнес 25 января 14:40
Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион
Бизнес 25 января 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 января
Бизнес 25 января 09:22
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 25 января
Бизнес 24 января 17:12
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 января
Экономика 24 января 09:21
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 24 января
Бизнес 23 января 17:15
Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на среду
Бизнес 23 января 12:48
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 января
Бизнес 23 января 09:29
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 23 января
Бизнес 22 января 17:13
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение на 27%
Бизнес 22 января 14:18
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 января
Бизнес 22 января 09:27
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 22 января
Бизнес 19 января 17:13
Официальный курс маната к мировым валютам на 19 января
Бизнес 19 января 09:19
Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион
Бизнес 18 января 18:34
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 19 января
Бизнес 18 января 17:15