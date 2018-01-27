Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
15 января
|
1,7001
|
22 января
|
1,7001
|
16 января
|
1,7001
|
23 января
|
1,7001
|
17 января
|
1,7001
|
24 января
|
1,7001
|
18 января
|
1,7001
|
25 января
|
1,7001
|
19 января
|
1,7001
|
26 января
|
1,7001
|
Средний курс за неделю
|
1,7001
|
Средний курс за неделю
|
1,7001
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0339 маната (1,6314 процента). Средневзвешенный курс составил 2,09664 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
15 января
|
2,0761
|
22 января
|
2,0780
|
16 января
|
2,0859
|
23 января
|
2,0842
|
17 января
|
2,0827
|
24 января
|
2,0948
|
18 января
|
2,0734
|
25 января
|
2,1143
|
19 января
|
2,0849
|
26 января
|
2,1119
|
Средний курс за неделю
|
2,0806
|
Средний курс за неделю
|
2,09664
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0004 маната (1,3333 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0302 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
15 января
|
0,03
|
22 января
|
0,0300
|
16 января
|
0,0302
|
23 января
|
0,0301
|
17 января
|
0,0301
|
24 января
|
0,0302
|
18 января
|
0,0299
|
25 января
|
0,0303
|
19 января
|
0,0301
|
26 января
|
0,0304
|
Средний курс за неделю
|
0,03006
|
Средний курс за неделю
|
0,0302
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0077 маната (1,7315 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,45062 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
15 января
|
0,4529
|
22 января
|
0,4447
|
16 января
|
0,448
|
23 января
|
0,4493
|
17 января
|
0,4471
|
24 января
|
0,4514
|
18 января
|
0,4466
|
25 января
|
0,4553
|
19 января
|
0,4512
|
26 января
|
0,4524
|
Средний курс за неделю
|
0,44916
|
Средний курс за неделю
|
0,45062
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 34,1355 маната (1,5042 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2281,3715 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
15 января
|
2282,0017
|
22 января
|
2269,4150
|
16 января
|
2280,3696
|
23 января
|
2265,5533
|
17 января
|
2270,0415
|
24 января
|
2266,9133
|
18 января
|
2256,5682
|
25 января
|
2301,4254
|
19 января
|
2265,3407
|
26 января
|
2303,5505
|
Средняя стоимость за неделю
|
2270,86434
|
Средняя стоимость за неделю
|
2281,3715
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
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