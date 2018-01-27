Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 15 января 1,7001 22 января 1,7001 16 января 1,7001 23 января 1,7001 17 января 1,7001 24 января 1,7001 18 января 1,7001 25 января 1,7001 19 января 1,7001 26 января 1,7001 Средний курс за неделю 1,7001 Средний курс за неделю 1,7001

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0339 маната (1,6314 процента). Средневзвешенный курс составил 2,09664 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 15 января 2,0761 22 января 2,0780 16 января 2,0859 23 января 2,0842 17 января 2,0827 24 января 2,0948 18 января 2,0734 25 января 2,1143 19 января 2,0849 26 января 2,1119 Средний курс за неделю 2,0806 Средний курс за неделю 2,09664

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0004 маната (1,3333 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0302 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 15 января 0,03 22 января 0,0300 16 января 0,0302 23 января 0,0301 17 января 0,0301 24 января 0,0302 18 января 0,0299 25 января 0,0303 19 января 0,0301 26 января 0,0304 Средний курс за неделю 0,03006 Средний курс за неделю 0,0302

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0077 маната (1,7315 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,45062 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 15 января 0,4529 22 января 0,4447 16 января 0,448 23 января 0,4493 17 января 0,4471 24 января 0,4514 18 января 0,4466 25 января 0,4553 19 января 0,4512 26 января 0,4524 Средний курс за неделю 0,44916 Средний курс за неделю 0,45062

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 34,1355 маната (1,5042 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2281,3715 маната.

Изменение стоимости унции золота 15 января 2282,0017 22 января 2269,4150 16 января 2280,3696 23 января 2265,5533 17 января 2270,0415 24 января 2266,9133 18 января 2256,5682 25 января 2301,4254 19 января 2265,3407 26 января 2303,5505 Средняя стоимость за неделю 2270,86434 Средняя стоимость за неделю 2281,3715

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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