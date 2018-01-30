Нацбанк Казахстана поддержит финансовую устойчивость банковского сектора – председатель Нацбанка

30 января 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана в 2018 году продолжит реализацию денежно-кредитной политики в режиме инфляционного таргетирования и политики плавающего обменного курса тенге. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев.

«В текущем году денежно-кредитная политика будет направлена на достижение более низкого целевого ориентира по инфляции в коридоре от 5 до 7 процентов на конец 2018 года. Обеспечение данной цели будет важным шагом к постепенному снижению инфляции до 4 процентов к концу 2020 года. Для достижений целей по инфляции будет использоваться стандартный набор инструментов денежно-кредитной политики, при этом продолжится работа по совершенствованию отдельных элементов. Национальный банк будет устанавливать базовую ставку в зависимости от фактического и прогнозируемого значения инфляции», - сказал Акишев, передают казахстанские СМИ.

При этом, по словам главы Нацбанка, для сохранения макроэкономического баланса базовая ставка в реальном выражении будет поддерживаться на уровне не выше долгосрочных темпов экономического роста.

Данияр Акишев отметил, что Национальный банк продолжит реализацию программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора.

«В области финансового регулирования работа в 2018 году будет направлена на повышение качества инвестиционных решений, усиление ответственности руководителей и владельцев финансовых компаний и независимых аудиторов за качество финансовой отчетности. Кроме того, предполагается принять меры по усилению валютного контроля при сохранении либерального валютного режима», - добавил председатель Нацбанка.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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