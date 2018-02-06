Китай усилит борьбу с незаконными валютными операциями

В 2018 году Китай продолжит наносить суровые удары по незаконным валютным операциям в целях обеспечения экономической и финансовой безопасности в стране, сообщает агентство Синьху.

В 2017 году Министерство общественной безопасности Китая и Государственное управление валютного контроля совместно развернули по всей стране специальную кампанию по борьбе с незаконными валютными операциями с участием подпольных банковских контор.

Как сообщило Государственное управление валютного контроля, в 2017 году китайские власти раскрыли около ста дел, связанных с незаконными валютными операциями, которые проводили подпольные банковские конторы. Общая сумма фигурирующих по этим делам денежных средств составляет несколько сотен миллиардов юаней.

Органы общественной безопасности и валютного контроля также пообещали вести более тщательные проверки с целью выявления преступных сетей, серьезно наказывать не только организаторов, но и тех, кто пользуется услугами подпольных банковских контор, ликвидировать почву для деятельности таких контор, а также всемерно обеспечивать экономическую и финансовую безопасность в стране.

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