Азербайджанский банк планирует значительно увеличить уставной капитал

9 февраля 2018 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский AGBank увеличивает уставной капитал на семь миллионов манатов, говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

Как отмечается, банк выпустит 3,5 миллиона простых именных акций номинальной стоимостью каждой в два маната. Для регистрации акций AGBank уже обратился в Палату надзора над финансовыми рынками.

После эмиссии уставной капитал банка достигнет 109,2 миллиона манатов. В собщении отмечается, что конца 2018 года банк планирует увеличить уставной капитал до 125 миллионов манатов.

AGBank действует в Азербайджане с 1992 года. Акционерами банка являются Чингиз Асадуллаев и члены его семьи (33,57 процента), Фарзулла Юсуфов и члены его семьи (5,79 процента), Григорий Марченко (8,3 процента), компания Kazimir Partners (2,45 процента), Международная финансовая корпорация (4,28 процента) и другие акционеры (66,43 процента).

(Автор: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджанский банк прокомментировал слухи о закрытии
Бизнес 25 декабря 2017 21:12
Азербайджанская PASHA Life Insurance запустила через местный банк продукт индивидуального страхования жизни
Бизнес 12 мая 2017 11:38
Главный акционер азербайджанского AGBank увеличил свою долю в капитале
Бизнес 2 мая 2017 17:08
Назначен председатель правления AGBank
Бизнес 26 августа 2016 15:26
В руководстве азербайджанского банка произошли изменения
Бизнес 8 августа 2016 17:01
Азербайджанский банк возобновил погашение кредита Германо-азербайджанского фонда
Бизнес 13 июня 2016 14:34
В азербайджанском AGBank новое назначение
Бизнес 8 июня 2016 15:08
Fitch назвало причины пересмотра рейтинга азербайджанского AGBank
Бизнес 7 мая 2016 14:47
Доля просроченных кредитов в азербайджанском банке превысила 20%
Бизнес 3 мая 2016 17:17
Изменился состав акционеров азербайджанского AGBank
Бизнес 28 апреля 2016 10:24
Сменился председатель азербайджанского AGBank
Бизнес 13 апреля 2016 12:04
Fitch готово повысить рейтинг азербайджанского банка в случае успешной рекапитализации
Бизнес 19 марта 2016 11:56
Внеочередное собрание акционеров AGBank пройдет в марте
Бизнес 19 февраля 2016 16:10
Акционеры AGBank намерены его капитализировать
Бизнес 16 февраля 2016 19:39
Азербайджанский Bank Standard поглощает AGBank
Бизнес 12 февраля 2016 09:22
DemirBank отказался объединяться с AGBank
Бизнес 11 февраля 2016 17:22
Fitch об объединении двух азербайджанских банков
Бизнес 5 февраля 2016 01:44
В Азербайджане объединятся два крупных коммерческих банка
Бизнес 26 января 2016 16:35