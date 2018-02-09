Азербайджанский банк планирует значительно увеличить уставной капитал

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский AGBank увеличивает уставной капитал на семь миллионов манатов, говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

Как отмечается, банк выпустит 3,5 миллиона простых именных акций номинальной стоимостью каждой в два маната. Для регистрации акций AGBank уже обратился в Палату надзора над финансовыми рынками.

После эмиссии уставной капитал банка достигнет 109,2 миллиона манатов. В собщении отмечается, что конца 2018 года банк планирует увеличить уставной капитал до 125 миллионов манатов.

AGBank действует в Азербайджане с 1992 года. Акционерами банка являются Чингиз Асадуллаев и члены его семьи (33,57 процента), Фарзулла Юсуфов и члены его семьи (5,79 процента), Григорий Марченко (8,3 процента), компания Kazimir Partners (2,45 процента), Международная финансовая корпорация (4,28 процента) и другие акционеры (66,43 процента).

(Автор: Али Гасымов)

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