В руководстве азербайджанского банка ожидаются изменения

БАКУ /Trend/ - В составе Наблюдательного совета (НС) азербайджанского Unibank ожидаются изменения, следует из сообщения банка, опубликованного в среду на сайте раскрытия корпоративной информации.

Данный вопрос будет обсужден 22 февраля на собрании акционеров банка.

В настоящее время в состав Наблюдательного совета входят Эльдар Гарибов (председатель), Эмин Гулиев (заместитель председателя), Золтан Салаи (член НС), Эльхан Гарибли (член НС), Михаэль Ноймер (член НС).

Ранее сообщалось, что в ходе собрания акционеры также обсудят назначение стороннего аудитора, изменения в устав банка, вопрос, касающийся сделок особой важности.

Акционерами банка являются председатель Наблюдательного совета Эльдар Гарибов (41,9 процента), Европейский банк реконструкции и развития (около 18,5 процента), немецкая инвестиционная компания DEG (25,99 процента), другие физические (3,8 процента) и юридические лица (7,6 процента).

Unibank был создан в 2002 году в результате объединения двух банков - MBANK и PROMTEXBANK.

По данным на конец 2017 года, уставный капитал банка составляет 125,686 миллиона манатов, совокупный капитал - 67,488 миллиона манатов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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