В руководстве азербайджанского банка ожидаются изменения

14 февраля 2018 10:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В составе Наблюдательного совета (НС) азербайджанского Unibank ожидаются изменения, следует из сообщения банка, опубликованного в среду на сайте раскрытия корпоративной информации.

Данный вопрос будет обсужден 22 февраля на собрании акционеров банка.

В настоящее время в состав Наблюдательного совета входят Эльдар Гарибов (председатель), Эмин Гулиев (заместитель председателя), Золтан Салаи (член НС), Эльхан Гарибли (член НС), Михаэль Ноймер (член НС).

Ранее сообщалось, что в ходе собрания акционеры также обсудят назначение стороннего аудитора, изменения в устав банка, вопрос, касающийся сделок особой важности.

Акционерами банка являются председатель Наблюдательного совета Эльдар Гарибов (41,9 процента), Европейский банк реконструкции и развития (около 18,5 процента), немецкая инвестиционная компания DEG (25,99 процента), другие физические (3,8 процента) и юридические лица (7,6 процента).

Unibank был создан в 2002 году в результате объединения двух банков - MBANK и PROMTEXBANK.

По данным на конец 2017 года, уставный капитал банка составляет 125,686 миллиона манатов, совокупный капитал - 67,488 миллиона манатов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Закажи онлайн кредит в Unibank, получи скидку 3%
Бизнес 8 февраля 21:23
Получи кредит от Unibank сейчас, основную сумму оплати через 3 месяца
Бизнес 6 февраля 19:43
Получи кредит от Unibank сейчас, основную сумму оплати через три месяца!
Бизнес 6 февраля 17:04
Акция от Unibank для налоговиков
Бизнес 5 февраля 13:54
Азербайджанский банк рассказал о планах проведения IPO
Бизнес 2 февраля 13:10
Глава азербайджанского Unibank о планах по консолидации
Бизнес 2 февраля 12:39
Подарок на День молодежи от Unibank
Бизнес 29 января 17:27
Азербайджанский Unibank обновил свой корпоративный сайт
Бизнес 25 января 18:46
Акционеры азербайджанского Unibank соберутся в феврале
Бизнес 24 января 10:12
Азербайджанский Unibank снизил процентные ставки по наличным и микрокредитам
Бизнес 23 января 11:21
Unibank планирует расширить кредитование МСП
Бизнес 19 января 18:12
Азербайджанский Unibank предлагает кредиты на льготных условиях
Бизнес 16 января 17:05
Unibank предлагает кредиты для бизнеса с нулевой комиссией
Бизнес 11 января 11:01
Unibank: бери кредит сейчас, плати весной!
Бизнес 8 января 16:27
Unibank предоставляет скидку 50% для владельцев бизнеса
Бизнес 5 января 16:26
Выиграй 2018 манатов от Unibank!
Бизнес 4 января 16:09
Уставной капитал Unibank превысил 120 млн манатов
Бизнес 29 декабря 2017 15:54
Как Unibank будет работать в праздничные дни?
Бизнес 27 декабря 2017 16:32