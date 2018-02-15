Как создать личный пенсионный фонд?

На что жить в старости? Этот вопрос беспокоит всех, но немногие знают, как человек может обеспечить себе безбедную старость и не зависеть при этом ни от государства, ни от родственников.

Секрет прост и заключается он в грамотном инвестировании.

Одним из самых популярных способов решения этой проблемы является создание инвестиционного портфеля из дивидендных акций, или, говоря простым языком, построение своего рода личного пенсионного фонда.

Работа с дивидендным портфелем – это самый консервативный способ инвестировать в акции, который позволяет получать доходы при приемлемых рисках.

Каждая акция ежегодно приносит владельцу дивиденды, то есть часть прибыли акционерного общества по итогам года. Изменение котировок акций не влияет на размер дивидендов. Сумма зависит только от финансовых показателей акционерного общества: если прибыль большая, то дивиденды высокие, если прибыли нет, то, соответственно, нет и дивидендов.

Безусловно, любой доход несет в себе риски. Однако правильная дивидендная стратегия позволяет минимизировать зависимость от биржевой ситуации. Например, этого можно добиться, если собрать в инвестиционном портфеле большое количество акций прибыльных предприятий, которые регулярно выплачивают дивиденды.

Подобный инвестиционный портфель можно бесконечно расширять, направляя дивиденды на покупку дополнительных акций. Планомерное реинвестирование позволяет развить дивидендный портфель до такого уровня, при котором человеку даже не остается необходимости работать. Такой инструмент может стать прекрасной альтернативой пенсии, он может помочь в приобретении недвижимости, в оплате образования для детей, да и в целом, в воплощении в жизнь множества масштабных планов.

Дивидендная инвестиционная стратегия имеет ряд очевидных преимуществ. Во-первых, она очень проста в реализации – со временем можно приобретать все больше дивидендных акций. Другое преимущество заключается в том, что владелец сформированного дивидендного портфеля не обеспокоен ситуацией с биржевыми котировками, ведь он зарабатывает на дивидендах, а не на изменении цены акций. Вдобавок к этому, в дивидендном портфеле, как правило, оказываются акции крупных компаний, лидирующих в своей отрасли. Эти бумаги наиболее устойчивы в период биржевой паники или финансового кризиса.

Действующие или потенциальные азербайджанские инвесторы могут получить обширную информацию о дивидендных портфелях, а также узнать, как купить акции перспективных американских компаний, таких как Apple, Google, Amazon, посетив семинар «Как создать личный пенсионный фонд?». Бесплатный семинар пройдет 18 февраля с 11:00 по 13:00 в офисе компании AzFinance.

Офис компании AzFinance расположен по адресу пр. Н.Нариманова, 206.

Для участия в семинаре требуется предварительная регистрация. Для этого необходимо отправить свои данные (фамилия, имя, отчество, мобильный номер) на страницу компании в Facebook (https://www.facebook.com/AzFinanceInvest/), или на ящик ma@afi.az, или позвонив по номеру (012) 310 33 11.

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