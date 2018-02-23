Туркменистан готов расширить взаимодействие с АБР

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального директора департамента Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Вернера Липака, сообщает в пятницу государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

Глава государства выразил благодарность руководству АБР за конструктивный подход к партнёрству, высоко оценив участие в финансировании реализации газопроводного проекта ТАПИ (Туркменистан- Афганистан-Пакистан-Индия ) такой авторитетной структуры, как Азиатский банк развития.

Туркменистан выступает за расширение плодотворного взаимодействия с данной международной финансовой организацией, с которой уже накоплен опыт успешной совместной работы.

Вернер Липак отметил перспективность укрепления деловых связей с Туркменистаном, обладающим колоссальным экономическим, а также ресурсным потенциалом и зарекомендовавшим себя на мировой арене в качестве ответственного и надёжного партнёра.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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