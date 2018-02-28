В Казахстане не будут начислять проценты по просроченным ипотечным кредитам

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана планирует приостановить начисление процентов по ипотечным договорам после просрочки кредита на шесть месяцев.

Об этом сообщил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев на пленарном заседании Мажилиса, пишут казахские СМИ.

Как отметил министр, это необходимо для предотвращения искусственного увеличения долга заемщиков.

Кроме того, добавил он, планируется запретить банкам взимать комиссию по кредитам, не связанным с предпринимательской деятельностью. Министр уточнил, что речь идет как о комиссии за обслуживание кредита, так и за его оформление.

По мнению Бекетаева, с физических лиц не должны взиматься дополнительные комиссии.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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