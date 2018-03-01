Не оставляйте дела до следующей весны!

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank по случаю Новруз Байрамы предлагает новую льготную кампанию по кредитам, сообщает банк в четверг.

В рамках кампании, все клиенты, подавшие заявку на кредит в Kapital Bank, получат скидку по годовой процентной ставке в четыре процента. Также кредит до 8 000 манат могут оформляться без поручителя. Акция продлится до 31-го марта 2018-го года.

Следует отметить, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манат, а срок от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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