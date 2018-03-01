Утвержден новый состав Наблюдательного Совета банка ВТБ (Азербайджан)

БАКУ /Trend/ - В феврале состоялось внеочередное собрание акционеров ВТБ (Азербайджан), на котором было принято решение об избрании нового состава Наблюдательного совета банка.
Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.
По итогам заседания Наблюдательный совет банка утвержден в следующем составе:
- Бортников Денис Александрович, председатель Наблюдательного совета
- Царев Сергей Владимирович, заместитель председателя Наблюдательного совета
- Попов Дмитрий Сергеевич, член Наблюдательного совета
Отметим, что в настоящее время Денис Бортников занимает должность заместителя президента – председателя правления банка ВТБ (ПАО), Сергей Царев является управляющим директором ВТБ (ПАО).
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